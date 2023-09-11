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Узбекистан не признает так называемые "выборы" в Карабахе - МИД

Политика Материалы 11 сентября 2023 15:37 (UTC +04:00)
Узбекистан не признает так называемые "выборы" в Карабахе - МИД

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе, проведенные 9 сентября 2023 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

Республика Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Азербайджанской Республики, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе, проведенные 9 сентября 2023 года, говорится в заявлении.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы».

Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, на наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.

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