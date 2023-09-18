Непредоставление Арменией информации о пропавших без вести лицах недопустимо - бывший вице-премьер Румынии

БАКУ /Trend/ - Несообщение о пропавших без вести является неуважительным и неприемлемым не только для семей пропавших, но и для всего человечества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявила бывший вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.

"Я неоднократно бывала в Азербайджане (Баку, Шуше). В последний раз, когда я была в городе Шуша несколько месяцев назад, я стала свидетелем быстрого развития и проводимых там восстановительно-строительных работ. Со времен Первой Карабахской войны в Азербайджане пропало без вести около 4 000 граждан, и это очень печально. Отсутствие информации о пропавших без вести является неуважительным и неприемлемым не только для семей этих лиц, но и для всего человечества. Это грубое нарушение международного права. Я говорю это как юрист. Лишение людей информации о пропавших без вести лицах, является грубым нарушением Женевской конвенции", - заявила А.Бирчал

Она отметила, что Азербайджан все еще страдает от того, что Армения пока не предоставила информацию о пропавших без вести.

"Армения должна однозначно предоставить информацию о пропавших без вести, о местах их захоронения. ООН и международное сообщество должны стремиться к предоставлению информации о пропавших без вести гражданах Азербайджана. Это не политический вопрос. Это простое человеческое право", - добавила бывший вице-премьер Румынии.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.