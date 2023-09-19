В СГБ Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - 19 сентября 2023 года на основании полученной информации о гибели двух мирных жителей в результате взрыва мины на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша было начато расследование.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в ходе предварительного расследования, было установлено, что 19 сентября, около 03:45, на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящего по территории Ходжавендского района, где временно размещены российские миротворцы, автомобиль марки "Shacman Howo" подорвался на противотанковой мине, заложенной диверсионно-подрывной группой вооруженных сил Армении.

В результате террористического акта гражданские лица, являвшиеся сотрудниками Управления № 43 Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гулиев Фархад (02.05.1965), и Садыхов Самир (21.11.1970) погибли.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств организованной группой), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (убийство двух и более лиц организованной бандой общеопасным способом, с целью совершения теракта на почве национальной вражды), 228.3 (неоднократно незаконное приобретение, хранение, перевозка и транспортировка огнестрельного оружия, его комплектных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств организованной группой) и иным статьям.

По уголовному делу проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, о его ходе общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.