4 сотрудника МВД Азербайджана погибли в результате армянского теракта в Ходжавенде

БАКУ/Trend/ - В Ходжавендском районе Азербайджана на мине, заложенной армянами, подорвался еще один грузовик. Погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

"19 сентября 2023 года в 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района, грузовик марки “КАМАЗ”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджанской Республики, в результате террористического акта подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Отметим, что грузовик направлялся к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Находящиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглы (1994 года рождения), Ширинов Рамиль Ариф оглы (1987 года рождения), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (1991 года рождения) и Заманов Хазар Азер оглы (1998 года рождения) погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.