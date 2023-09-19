На дороге Кяркиджахан-Халфалы уничтожен пост армянской армии (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - На дороге Кяркиджахан-Халфалы уничтожен пост армянской армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджанской Республики.

"Для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера, в ходе которых в Агдере уничтожен пункт радиоэлектронной борьбы, принадлежащий армянским незаконным вооруженным формированиям. Также, в рамках мероприятий, с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры вне опасности. Из строя выводятся только легитимные военные цели.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.