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Между Азербайджаном и Турцией будет построен мост

Политика Материалы 20 сентября 2023 16:19 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Турцией будет построен мост

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На азербайджано-турецкой государственной границе будет построен новый мост через реку Араз.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой подготовит предложение о строительстве нового моста через реку Араз на азербайджано-турецкой государственной границе в 2024 году.

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