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Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему

Политика Материалы 20 сентября 2023 22:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что армянские националисты, военные преступники, так называемые «лидеры» Армении и Карабаха взяли этих людей (армянское население Карабаха – ред.) в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги.

«Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды», - довел до внимания Президент Ильхам Алиев.

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