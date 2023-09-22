Обвинения о якобы нападении ВС Азербайджана на мирных жителей безосновательны - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Обвинения в том, что во время антитеррористических мероприятий в Карабахе якобы Вооруженные силы Азербайджана намеренно нападали на мирных жителей, являются безосновательными и ложными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.

"Антитеррористические мероприятия были направлены исключительно на нейтрализацию законных военных объектов на суверенной территории Азербайджана. Таким образом, эти мероприятия полностью соответствовали праву Азербайджана на суверенную самооборону, установленному Уставом ООН. Азербайджан действовал в полном соответствии с гуманитарным правом и принял все меры для предотвращения ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Обвинения в том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана намеренно нападали на мирных жителей, являются безосновательными и ложными, о чем свидетельствуют фото- и видеодоказательства. Министерство обороны Азербайджанской Республики с первых минут начала антитеррористических мероприятий выступило с несколькими публичными заявлениями и призвало гражданское население держаться подальше от военных объектов. Аналогичные уведомления были отправлены армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством SMS-сервиса. Этот шаг был предпринят с учетом возможности безответственного размещения военной техники и объектов в жилых районах подчиненными Армении вооруженными формированиями", - сказал он.

Байрамов добавил, что Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали высокий уровень профессионализма, применяя высокоточные боеприпасы только для нейтрализации незаконных военных объектов.

"Как видно из фотографий, если бы целью было нападение на мирное население или якобы проведение «этнической чистки», Вооружённые силы Азербайджана действовали бы иначе", - сказал глава МИД Азербайджана.