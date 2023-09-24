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Организован визит военных атташе в Шушу (ВИДЕО)

Политика Материалы 24 сентября 2023 16:33 (UTC +04:00)
Организован визит военных атташе в Шушу (ВИДЕО)

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Инглаб Ахмедов
Инглаб Ахмедов
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БАКУ /Trend/ - После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджана в Карабахском регионе, организован первый визит в Шушу аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели опорный пункт, оставленный формированиями вооруженных сил Армении на территории Шушинского района.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны проинформировали делегацию о конфискованных после антитеррористических мероприятий боевой технике, военном оборудовании и боеприпасах, был продемонстрирован видеоролик.

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