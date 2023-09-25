Президент Ильхам Алиев: Армения имела территориальные претензии к Нахчывану

БАКУ/Trend/ - Нахчыван – древний край Азербайджана. К сожалению, в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«Когда Армения начала проводить оккупационную политику против Азербайджана, у них были территориальные претензии и к Нахчывану. Здесь также шли ожесточенные бои. И именно в то время под руководством Гейдара Алиева, великого сына Азербайджана, который тогда являлся главой автономной республики, Нахчыван поставил врага на место и смог защитить свою территорию», - отметил глава государства.