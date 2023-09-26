Азербайджан разрешил прилету вертолета с медицинским персоналом из Армении в Карабах - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Обеспечен прилет вертолета с медицинским персоналом из Армении в Карабах.

Для перевозки нуждающихся в медицинской помощи лиц и оказания медицинской помощи на месте, Азербайджан дал разрешение на прилет вертолета с врачебной бригадой из Армении в Карабах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Были отправлены лекарства и другие предметы медицинского назначения, в особенности для лечения ожогов. Кроме того, была оказана продовольственная помощь. Помощь будет продолжена сегодня и в последующие дни. В настоящее время ведется работа по предоставлению МККК исключительного доступа на территорию для проведения медицинской эвакуации и доставки помощи по дороге Горус-Гафан-Эйвазли-Физули-Шуша-Ханкенди",- говорится в публикации.

Напомним, что вчера вечером на заправке в Ханкенди произошел взрыв.

Отметим, что 26 сентября по дороге Агдам–Аскеран–Ханкенди был отправлен автомобиль скорой медицинской помощи с медикаментами против ожогов, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции близ города Ханкенди.