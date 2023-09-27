Бинали Йылдырым поделился публикацией по случаю Дня Памяти

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым поделился публикацией на своей странице в социальной сети "X" (бывший Twitter) по случаю Дня памяти, отмечаемого ежегодно в Азербайджане 27 сентября, сообщает в среду Trend.

"В этот день началась 44-дневная Отечественная война, завершившаяся освобождением Карабаха и оккупированных азербайджанских земель. В годовщину этой Славной победы, в День Памяти, я с уважением чту память всех наших шехидов", - говорится в публикации.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.