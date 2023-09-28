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Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль вопросы, связанные с похоронами Ганиры Пашаевой

Политика Материалы 28 сентября 2023 23:33 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль вопросы, связанные с похоронами Ганиры Пашаевой

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджанской Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вопросы, связанные с похоронами депутата Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой, взяты под контроль.

Как сообщает Trend, об этом в заявлении журналистам сказал дядя парламентария Газанфар Пашаев.

Он сообщил, что церемония похорон Ганиры Пашаевой состоится завтра во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

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