Случаев насилия в отношении армянских жителей Карабаха не зафиксировано - Аль-Джазира

БАКУ /Trend/ - Съемочная группа «Аль-Джазиры» посетила Карабах, в частности город Ханкенди, передает Trend.

Репортер телеканала «Аль-Джазира» Усама бен Джавид опроверг обвинения в том, что Азербайджан якобы «вынуждает армян покинуть Ханкенди».

«Все, с кем мы говорили, включая сотрудников МККК, не видели случаев, когда люди были бы фактически изгнаны из своих домов или столкнулись с каким-либо насилием со стороны азербайджанской стороны», - сказал он.

Фактически, Азербайджан не только не принуждает армян покинуть Карабах, но и прилагает все возможные усилия для их реинтеграции в социальную, культурную и экономическую структуру страны.

Кроме того, по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики организована встреча представителей Центральной власти Азербайджана с представителями армян, проживающими в Ханкенди. За первой встречей, состоявшейся 21 сентября 2023 года в городе Евлахе, последовали еще две - одна в Ходжалы 25 сентября и еще одна в Евлахе 29 сентября.

В контексте обсуждения социально-гуманитарных вопросов представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. При этом они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Азербайджан уже отправил топливо для систем отопления детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной охраны в качестве гуманитарной поддержки жителей Карабаха.