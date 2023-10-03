Успешная деятельность органов прокуратуры связана с реформами, проводимыми под руководством Президента Азербайджана - Кямран Алиев (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, не обошли стороной и органы прокуратуры.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 июня 2020 года была утверждена новая структура Генеральной прокуратуры, а количество подразделений, входящих в структуру Генеральной прокуратуры, было увеличено с 15 до 18. Были созданы новые отделы - неуголовного производства, координации вопросов специальной конфискации и служебных расследований, а также учреждена должность еще одного заместителя Генерального прокурора. Кроме того, в целях обеспечения организации управления, исполнения и дисциплины, работы с личным составом, документооборота, процессуального руководства и контрольной деятельности в органах прокуратуры с учетом требований национального законодательства и международного опыта разработаны «Правила организации работы» Генеральной прокуратуры, они были утверждены решением коллегии Генеральной прокуратуры от 30 июля 2020 года. Правилами впервые были разделены полномочия по надзору за организационной работой и исполнением и полномочия по проведению служебных проверок и расследований в отношении сотрудников прокуратуры, и последние функции были возложены на новосозданный отдел служебных расследований.

Генпрокурор отметил, что "Правилами организации работы" районным (городским) прокуратурам возвращены полномочия по процессуальному руководству предварительным следствием. Так, районные (городские) прокуроры сами осуществляют процессуальное руководство предварительным расследованием уголовных дел и сами утверждают обвинительные акты.

"По показателям нашей деятельности можно наблюдать положительный результат проведенных кадровых и организационных реформ", - сказал Кямран Алиев.

Говоря об организации деятельности на освобожденных от оккупации территориях, он отметил, что районные прокуратуры и территориальные военные прокуратуры действуют там сейчас во временно отведенных для них административных зданиях. В результате анализа, проведенного в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения” на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, в соответствующие районы были назначены и представлены госорганам военные прокуроры, а также на этих территориях определено необходимым строительство новых административных зданий прокуратуры. Эти работы проводятся в соответствии с генеральным планом каждого района после его утверждения, и открытие этих зданий будет осуществляться по мере их готовности к эксплуатации. Генпрокурор отметил, что реализация всех этих мероприятий возможна благодаря вниманию и заботе главы государства об органах прокуратуры. Он также сказал, что в настоящее время ведется строительство новых административных зданий Пираллахинской, Насиминской, Наримановской, Шекинской, Кюрдамирской районных прокуратур. Эти здания могут быть сданы в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Кямран Алиев отметил, что Генеральная прокуратура Азербайджана постоянно развивает связи с прокуратурами и другими правоохранительными органами зарубежных стран, а также с авторитетными международными организациями. Участие сотрудников Генпрокуратуры в международных конференциях и курсах служит изучению международного опыта, а также установлению соответствующих рабочих связей. 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров СНГ и 4-е заседание генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества, состоявшиеся 15 сентября в Баку, открыли путь для дальнейшего расширения этих связей. В рамках обоих важных мероприятий были обсуждены вопросы взаимодействия, вопросы сотрудничества в области борьбы с преступностью, подписаны соответствующие документы.

В то же время, по его словам, делегация Генпрокуратуры приняла участие в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров, состоявшихся 24-28 сентября в Лондоне. А 29-я конференция организации пройдет в 2024 году в Баку.

Генпрокурор отметил, что за период с 1 мая 2020 года по настоящее время, благодаря следственно-оперативным мероприятиям, проведенным совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и пенитенциарной службы, были раскрыты 35 дел по умышленным убийствам, совершенным при невыясненных обстоятельствах.

«В процессе сбора доказательств по фактам преступлений, совершенных давно, возникают объективные трудности с точки зрения времени, прошедшего с момента события. Однако, несмотря на это, сотрудникам прокуратуры удается раскрывать эти уголовные дела, благодаря профессиональному подходу к работе, анализу доказательств, в том числе с использованием современных технологий», - сказал он.

Кямран Алиев отметил, что Следственное управление Генеральной прокуратуры ведет предварительное расследование 8 уголовных дел, связанных с грубым нарушением военно-политическим режимом Армении требований Международной конвенции ООН «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников». По этим уголовным делам 17 граждан иностранных государств (России, Грузии, Франции) были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и обеспечением их объявления в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола. В своих интервью в социальных сетях эти лица заявили, что состоят в рядах вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Имеются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие об участии этих лиц в военных действиях. Следственно-оперативные мероприятия по задержанию и привлечению этих лиц к ответственности продолжаются. В связи с этим в соответствующие страны были направлены многочисленные ходатайства об оказании правовой помощи.

Говоря об аресте Вагифа Хачатряна, установлении личностей и аресте лиц, оскорбивших азербайджанский флаг, генпрокурор отметил, что эти меры стали возможными благодаря постоянно растущему профессионализму сотрудников в результате комплексно проводимых реформ в прокуратуре, в том числе кадровым реформам, укреплению материально-технической базы прокуратуры, регулярному привлечению сотрудников к тренингам, а также осуществлению профессионального управления аппаратом прокуратуры.

Генпрокурор также прокомментировал вопрос, связанный с большим вниманием, уделяемым в последнее время в прессе и соцсетях новостям об уголовных делах. "Если мы скажем, что социальные сети и медиа уже стали частью нашей жизни, думаю, что мы не ошибемся. Помимо предоставления владельцам и пользователям социальных медиа-платформ широких прав по доступу, распространению информации, законодательство также устанавливает обязанность соблюдать определенные требования. Примером может служить фактор презумпции невиновности, то есть при отсутствии вступившего в законную силу судебного решения о том, что лицо совершило преступление, обмен информацией о том, что то или иное лицо является преступником, распространение информации, которая является тайной, касающейся семьи, личной жизни человека, распространение информации, составляющей тайну следствия и т. д. можно назвать обменом информацией, распространение которой запрещено. К сожалению, в ходе мониторинга, проводимого на платформах социальных сетей, мы обнаруживаем, что имеют место подобные нарушения закона. Органы прокуратуры принимают меры против этого. Так, с мая 2020 года по настоящее время 19 лиц привлечены к административной ответственности за распространение запрещенной законом информации в социальных сетях, в отношении них применена мера пресечения в виде административного ареста или штрафа, в отношении 82 лиц - мера прокурорского реагирования, было сделано предупреждение, а в отношении 1 медиа-учреждения был подан гражданский иск. В этом направлении нами регулярно принимаются превентивные меры, проводятся активные мероприятия для предупреждения подобных нарушений. Регулярно подготавливаются и распространяются различная образовательная информация и видео-контент, организуются тренинги, семинары и конференции. Наша цель — предоставление людям доступа к достоверной информации через социальные сети", - сказал он.

Генпрокурор также рассказал о процессе электронизации в органах прокуратуры и работе над созданием системы «Электронная прокуратура». Уже с марта текущего года во всех органах прокуратуры обеспечено более оперативное рассмотрение обращений граждан с электронной регистрацией поступивших документов, организован безбумажный обмен документами между структурными учреждениями с использованием информационно-коммуникационных технологий. В предстоящий период одной из важных задач в этой сфере определена интеграция информационной системы «Электронная прокуратура» в подсистему цифрового документооборота, созданную Указом Президента Ильхама Алиева от 1 августа 2023 года, а также создание обмена документами в режиме реального времени с другими государственными органами, минимизируя потери времени при межведомственной переписке. Вместе с тем разработан и введен в эксплуатацию в тестовом режиме соответствующий модуль по следственной деятельности, которая является основной деятельностью прокуратуры. Кроме того, в ближайшее время будет завершена работа по интеграции информационной системы "Электронная прокуратура" в информационную систему министерства юстиции "Электронный суд". Также путем подключения к существующим базам данных информационной системы "Электронная прокуратура" обеспечен доступ к необходимой информации в режиме реального времени.

"Считаю, что полноценное использование информационной системы "Электронная прокуратура" будет способствовать выполнению функциональных задач органов прокуратуры с применением научно-технических достижений, проведению анализа информационных ресурсов с полной электронизацией проводимой работы и, в конечном итоге, повышению эффективности нашей повседневной работы», - сказал Кямран Алиев.

Генпрокурор также предоставил информацию о результатах, достигнутых в сфере борьбы с коррупцией. Он отметил, что решительная позиция главы государства в области противодействия коррупции еще больше повышает ответственность органов прокуратуры в этой сфере. Как известно, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре круглосуточно работает «горячая линия - 161». На основании полученной информации проводятся оперативно-розыскные мероприятия и задерживаются с поличным лица, совершившие коррупционные правонарушения. За прошедший год Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре завершено и направлено в соответствующие суды на рассмотрение 236 уголовных дел в отношении 349 человек, с поличным задержано 49 человек, 29 разыскиваемых лиц задержаны, раскрыто 168 уголовных дел. За это время по 82 обращениям, поступившим на "горячую линию", возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также направлены представления в соответствующие организации с целью устранения выявленных нарушений, в результате чего 72 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, отметил Кямран Алиев.