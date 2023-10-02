Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов представил копию верительных грамот заместителю председателя Кабинета Министров – министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Как сообщили в понедельник Trend в посольстве Азербайджана в Туркменистане, Рашид Мередов поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

"Говоря о существующих стратегических отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном, министр подчеркнул перспективы дальнейшего развития этих отношений и выразил уверенность в том, что в период деятельности нового посла будут достигнуты успешные результаты в этом направлении.

Посол Гисмет Гезалов отметил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений и будут предприняты соответствующие шаги в направлении развития сотрудничества в соответствии с духом стратегического партнерства во всех сферах.

В ходе встречи стороны обменялись широкими мнениями по дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах", - сообщили в посольстве.