Джейхун Байрамов встретился с духовным главой Англиканской церкви

БАКУ /Trend/ - 2 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с духовным главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировавший о существующих в Азербайджане традициях межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, отметил, что в нашей стране, где большинство населения составляют мусульмане, наряду с представителями исламской религии, в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира живут представители христианской, иудейской и других конфессий.

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