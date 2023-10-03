БАКУ/Trend/ -Установлены личности еще 5 азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как сообщает Trend, минобороны Азербайджана обновило список азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Отметим, что в результате успешных локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен. В ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Один из шехидов – мирный житель. Сообщалось, что личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. До этого были установлены личности 6 военнослужащих. 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения.