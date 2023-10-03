Азербайджан назвал объем гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обнародовал статистику по гуманитарной помощи, оказанной центральными властями Азербайджана армянским жителям Карабаха по состоянию на 3 октября.

На данный момент армянским жителям Карабаха, наряду с другими предметами первой необходимости, доставлено более 40 тонн продуктов питания и средств гигиены, 40 тонн муки, более 200 тонн топлива, более 22 тонн питьевой воды.

Отметим, что Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.

Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.