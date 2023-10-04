Отсутствие Турции за столом переговоров неприемлемо для Президента Ильхама Алиева - Омер Челик

БАКУ /Trend/ - Возражения европейских лидеров против участия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в пятисторонней встрече (Азербайджан-Армения-Франция-Германия-Европейский Союз) неприемлемы.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

«Кто такая Франция? Франция — страна в Минской группе ОБСЕ, которая не решала проблему в течение 30 лет. Франция сядет за стол переговоров, а Турция, которая способствует миру в регионе, нет? Конечно, это неприемлемо для Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Карабах вернулся к своим хозяевам. Франция и словом не упоминает о том, что Армения является оккупантом. Те, кто не может даже этого сделать, собираются, чтобы якобы способствовать миру", - добавил Челик.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии. Причинами этого являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась от ведения переговоров.