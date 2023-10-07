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В результате ракетного обстрела Израиля ранен генерал (ФОТО)

Политика Материалы 7 октября 2023 12:06 (UTC +04:00)
В результате ракетного обстрела Израиля ранен генерал (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Израиля был ранен генерал-майор.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно информации, в ходе боев в Сдероте был ранен командующий Южным полицейским округом генерал-майор Амир Коэн.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

В результате ракетного обстрела Израиля ранен генерал (ФОТО)
В результате ракетного обстрела Израиля ранен генерал (ФОТО)
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