В результате ракетного обстрела Израиля ранен генерал (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Израиля был ранен генерал-майор.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно информации, в ходе боев в Сдероте был ранен командующий Южным полицейским округом генерал-майор Амир Коэн.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.