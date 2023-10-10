В Индонезии работают центры госуслуг на основе модели "ASAN" - министр

БАКУ /Trend/ - 10 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Республики Индонезия Абдуллой Азваром Анасом.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Индонезией существуют отношения, основанные на взаимном уважении и дружбе, и что прошлый год ознаменовался 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Отметив успешное сотрудничество в политической сфере, А.Асадов оценил взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, как один из важных факторов этого сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении, отметив, что торговый оборот между странами в 2022 году увеличился в 5 раз.

Стороны подтвердили наличие успешного сотрудничества между странами в сфере оказания госуслуг гражданам и обменялись мнениями относительно реализации Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и министерством административных и бюрократических реформ Индонезии.

Было отмечено, что в рамках реализации меморандума в Индонезии функционируют центры государственных услуг на основе модели "ASAN Service". Кроме того, для государственных служащих индонезийской стороны, работающих в соответствующих сферах, регулярно проводятся тренинги в нашей стране экспертами "ASAN Service".

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, энергетики, гуманитарной и многих других сферах.