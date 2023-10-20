Франция расправляется с группами, выступающими за независимость Гваделупы - Жан-Жакоб Бисеп

БАКУ /Trend/ - Гваделупа является колонией Франции уже четвертое столетие. Мы хотим быть полностью суверенной страной. Население Гваделупы - героическая нация, которая годами борется против Франции.

Как сообщает Trend, об этом в своем выступлении на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказал представитель Народного союза за свободу Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп.

Он отметил, что Франция расправляется с группами, выступающими за независимость Гваделупы, и их число не разглашается.

"Молодежь Гваделупы учат учителя, присланные из Франции. В своих книгах они искажают наш язык, историю, культуру, учат нашу молодежь истории и языку Франции. Затем эту молодежь отправляют работать в места, определенные Францией. Наш народ постоянно борется с несправедливостью. Сотни людей в моей стране арестовываются французской полицией, многих из них убивают с особой жестокостью. Природные ресурсы Гваделупы годами присваиваются Францией. Социальное положение граждан, проживающих в моей стране, нельзя назвать хорошим. Мы требуем от людей, находящихся у власти, принять необходимые меры. Ведущие державы демонстрируют свою силу, подавляя права человека в Карибском бассейне. На Карибах должен быть восстановлен мир", - сказал Бисеп.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.