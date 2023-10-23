Платформа "3+3" может послужить миру и стабильности в регионе - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ - Формат "3+3" может поспособствовать решению региональных проблем с участием непосредственно самих стран региона

Об этом сказал Trend в понедельник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"При реализации предложенной Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обеспечения стабильности в регионе платформы, в которую входят три региональные страны (Азербайджан, Грузия и Армения) и три соседние страны (Турция, Россия и Иран), многие проблемы региона могут быть решены без вмешательства Запада. Эта платформа может послужить миру и стабильности в регионе", - сказал он.

M.Юдже отметил, что Армения участвовала в обоих заседаниях этой платформы, однако это не вызывает доверия.

"Армения после 44-дневной войны уклонялась от выполнения обязательств, взятых на себя по Трехстороннему заявлению. Похоже, она проводит политику, противоположную политике мира, о которой заявляет на различных платформах. В таком случае либо Армения утратила способность самостоятельно принимать решения, либо вводит в заблуждение мировое общественное мнение, изображая себя миролюбивой, а на деле не являясь сторонником мира. Подобное отношение Армении, участвующей во встрече, проводимой в рамках платформы "3+3", настораживает. Тем не менее позитивное отношение России и Ирана к этой платформе окажет серьезное давление на Армению", - сказал М.Юдже.