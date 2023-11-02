Задержанный СГБ Азербайджана Мадат Бабаян признался в убийстве жителей Ходжалы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бабаян Мадат Аракели, участвовавший в убийстве жителей Ходжалы и задержанный СГБ Азербайджана в районе села Гозлукерпю Кяльбаджарского района, признался в совершенных преступлениях.

Как сообщает в четверг Trend, Мадат Бабаян, участвовавший в убийстве более 150 жителей Ходжалы, признался в ходе следствия, что был причастен к совершению геноцида в Ходжалы в феврале 1992 года.

По словам Бабаяна, в феврале 1992 года он и другие лица прибыли в Ходжалы.

"Ширинян сказал, чтобы мы немного подождали, скоро появятся местные. Когда появились люди, мы начали стрелять. На следующее утро около 10:00 нам приказали остановиться. Затем было дано задание собрать тела убитых нами азербайджанцев. Приехали три автомобиля "Урал" и мы погрузили в эти машины 150 трупов. Было 6 раненых, мы посадили их в машину и привезли в Ходжалы. Среди убитых были дети, женщины, убитым отрезали носы и уши, сняли все кольца, серьги, которые были на них. После этого мы разграбили дома убитых людей, собрали скот, принадлежавший тем, кто там жил, и привезли все в Ханкенди", - сказал он.

Кроме того, Мадат Бабаян указал на места в Гозлукерпю, где он лично захоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и удерживавшихся в школе этого села, умерших в результате жестокого обращения и пыток.

Отметим, что в результате проведенных в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий на территории села Гозлукерпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM". Бабаян подозревается в совершении с целью разжигания национальной вражды террористических актов в составе организованной группы незаконных вооруженных формирований.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!