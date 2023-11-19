Поддерживая Армению, Франция становится соучастницей ее преступлений против человечности - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Франции, выступив с поспешным заявлением в связи с решением Международного суда от 17 ноября 2023 года, попыталось создать впечатление, что оно якобы соответствует позиции Франции. Французской дипломатии хорошо известно, что в решении Международного суда лишь перечислены шаги, которые Азербайджан и без того предпринимает. Азербайджан обеспечивает права всех проживающих на его территории людей, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Азербайджан четко провозгласил свою политику относительно прав на возвращение армян, переселившихся из Карабахского региона.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечено, что вмешательство Франции в этот вопрос неуместно, необоснованно и носит провокационный характер: «Было бы лучше, если бы Франция адресовала свои претензии самой себе и правительству Армении, которое даже теоретически не соглашается на возвращение изгнанных азербайджанцев. Безоговорочно поддерживая Армению, Франция становится соучастницей ее преступлений против человечности, в том числе нарушения права азербайджанцев на возвращение.

«Община Западного Азербайджана будет продолжать разоблачать попытки Франции продвигать свои гнусные неоколониальные цели в регионе, злоупотребляя такой высшей ценностью, как права человека».