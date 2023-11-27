В Баку состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - генерал-полковника Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе, сообщает в понедельник Trend.
Согласно информации, Яшар Гюлер уже находится в Баку.
Министры обсудят перспективы развития военного и оборонного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.
Напомним, что последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.
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