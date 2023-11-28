Армения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Ален Симонян

БАКУ/Trend/ - Армения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян отметил, что вопроса Карабаха для Еревана не существует.

У Республики Армения подобного вопроса сейчас нет», - сказал он, добавив, что Армения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит Карабах.

«Мы об этом, наверное, говорили уже раз восемь за последние год-полтора", - добавил Симонян.

По его словам, главное для Армении сейчас – это подписание мирного договора с Азербайджаном.

Отметим, что некоторое время назад МИД Армении заявило об ответе на очередное предложение азербайджанской стороны по мирному договору.

Как сказали в МИД Армении, после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна 18 ноября об интенсификации дипломатических усилий по подписанию мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона представила Азербайджану шестой пакет предложений по мирному договору и взяла на себя обязательство доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее заявленных принципов.

Напомним, что 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что Азербайджан и Армения пришли к согласию по основным принципам мирного соглашения.

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