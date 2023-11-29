В Баку прошла конференция на тему "Наследие Кызылбашей в Азербайджане: по следам истории"

БАКУ /Trend/ - Состоялась пресс-конференция, посвященная международной конференции на тему "Наследие Кызылбашей в Азербайджане: по следам истории", организованной Фондом поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Организацией глобального наследия кызылбашей, которая прошла в Баку 26-29 ноября 2023 года.

Как сообщает в среду Trend, на конференции была представлена информация об истории кызылбашей, отмечена важность объединения кызылбашей.

Говоря о значении данной конференции, сопредседатель Организации глобального наследия кызылбашей Бабек Гусейнли отметил, что для проведения этой конференции был вложен длительный период напряженной работы. Он подчеркнул, что конференция является важной платформой для объединения кызылбашей, проживающих в разных странах мира. В настоящее время насчитывается более 3 500 членов организации. Гусейнли также отметил, что деятельность организации будет расширяться и в дальнейшем.

Член правления Организации глобального наследия кызылбашей, бывший федеральный секретарь Пакистана Ага Сарвар Раза заявил, что Азербайджан проводит большую работу по объединению кызылбашей, проживающих в разных странах мира.

"Наши предки жили на территории Азербайджана. Впоследствии они распространились по разным странам мира. Азербайджан - наша Родина.

Каждая организация, которая благодарит Азербайджан за объединение кызылбашей, проживающих в разных странах мира, должна иметь платформу. Азербайджан также обеспечил создание этой платформы. Это позволит нам привлечь больше членов в эту организацию", - добавил А.С.Рза.

Заместитель председателя Организации глобального наследия кызылбашей, генеральный директор компании Delta Health Group (Канада) Арши Кызылбаш отметил большое значение конференции и выразил большое удовлетворение своим визитом в Азербайджан.

Он подчеркнул, что чувствует себя в Азербайджане как на родной земле.

"История кызылбашей уходит в далекое прошлое. В Азербайджане мы увидели очень теплое отношение, но до сих пор в других странах мы сталкивались с давлением и не испытывали таких родственных чувств", - сказал он.

Отметим, что 27-29 ноября в Баку в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева прошла международная конференция на тему "Наследие Кызылбашей в Азербайджане: по следам истории".

В конференции приняли участие члены "Совета глобального наследия кызылбашей" Пакистана, Турции, США, Канады, Великобритании, Сингапура и Афганистана, депутаты Милли Меджлиса (парламент), исследователи наследия кызылбашей из Азербайджана и Турции, представители различных государственных структур, неправительственных и международных организаций.

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