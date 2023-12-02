Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената парламента Чехии о ситуации в регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Милли Меджлис, председатель Сената отметил важность межпарламентских отношений с точки зрения развития связей между двумя странами. Назвав Азербайджан дружественной страной для Чешской Республики, он отметил, что отношения между двумя странами являются функциональными и сбалансированными.

Отметив важность энергетических вопросов в современную эпоху, Милош Выстрчил подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество между Азербайджаном и его страной в энергетической сфере. Он также отметил необходимость увеличения торгового оборота между двумя странами. На встрече была подчеркнута важная роль Азербайджана как надежного партнера, поставщика нефти и газа в Европу. Было отмечено, что между странами есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах. В частности, была отмечена важность сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в гуманитарной сфере, подчеркнуто, что важное значение имеет дальнейшее развитие связей в сфере образования, науки, культуры, проведение культурных мероприятий на взаимной основе.

Председатель Милли Меджлиса отметила важную роль взаимных визитов и встреч, интенсификации политических консультаций в развитии отношений между двумя странами. В связи с этим важное значение для дальнейшего развития отношений имеют взаимные визиты глав государств, встречи на высоком уровне. Спикер сказала, что этот визит стал ее первым официальным визитом в Чехию в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана, и выразила уверенность в том, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению связей между двумя странами. Она отметила положительное влияние связей между законодательными органами на развитие отношений между государствами и народами. Укрепление контактов между парламентариями Азербайджана и Чехии послужит как дальнейшему углублению сотрудничества законодательных органов, так и взаимному предоставлению объективной информации общественности двух стран.

Спикер Сахиба Гафарова также рассказала о текущей ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном. Кроме того, чешская сторона была проинформирована о военных и политических провокациях, совершенных Арменией против Азербайджана, о минной угрозе со стороны Армении, а также проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях локального характера, инициативах Азербайджана по нормализации отношений и подписанию мирного договора с Арменией. Сахиба Гафарова подчеркнула, что резолюции, основанные на необъективной и ложной информации о текущей ситуации в регионе, нанесли ущерб мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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