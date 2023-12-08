Впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут по всей стране

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в стране нет политических деятелей, которые могли бы составить серьезную конкуренцию Президенту Ильхаму Алиеву на выборах. Азербайджан освободил свои земли после 30 лет оккупации. Естественно, на выборах будет несколько кандидатов, но шансов на победу у них значительно меньше.

Об этом, отвечая в пятницу на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что внезапное и неожиданное объявление выборов напоминает о парламентских выборах 2020 года. В декабре 2019 года Президент Ильхам Алиев неожиданно объявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся в феврале 2020 года, то есть на 9 месяцев раньше, чем предполагалось.

"Сейчас трудно точно предсказать, связаны ли указанные внеочередные президентские выборы с региональными процессами. Можно предположить, что предстоящие годы будут более стрессовыми и трудными в регионе и во всем мире. В следующем году в стране также пройдут муниципальные выборы. Скорее всего, осенью следующего года также будет объявлено о парламентских выборах", - подчеркнул он.

Ильяс Гусейнов напомнил, что по результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые семь лет. После этого изменения действующий Президент Ильхам Алиев был вновь избран на пост главы государства в апреле 2018 года.

"Впереди нас ждут президентские выборы, которые намечены на 7 февраля 2024 года. Уже полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. После избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики в 2018 году, он сделал все возможное для решения самой важной проблемы, стоявшей перед нашим народом. Вскоре после того, как был дан старт завершающему этапу процесса восстановления территориальной целостности, весь потенциал нашей страны, нашего народа был мобилизован для достижения единой цели, и слоган "Карабах - это Азербайджан!" стал девизом каждого азербайджанца", - сказал он.

Политолог упомянул, что всего через два года после избрания Президента в 2018 году стала писаться самая славная страница современной истории Азербайджана. Начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня Отечественная война завершилась исторической победой Азербайджана. 20 сентября 2023 года антитеррористические мероприятия локального характера завершили процесс полного восстановления территориальной целостности, конституционного строя и суверенитета Азербайджана.

"Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана создало новые реалии как в регионе, так и в нашей стране, сформировало более благоприятные условия для сотрудничества. Впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны. Эти выборы запомнятся как торжество нашей территориальной целостности и суверенитета", - добавил И.Гусейнов.

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