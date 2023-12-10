Президент Ильхам Алиев в Сербии проинформировал о дальнейших планах Азербайджана в энергетической сфере

НИШ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария проинформировал о будущих планах нашей страны в энергетической сфере.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

«В наших будущих планах, конечно же, дальнейшее расширение географии поставок газа, выход в будущем на рынки новых стран посредством новых интерконнекторов на европейском пространстве. И наша главная цель связана с возобновляемыми видами энергии. Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о взаимопонимании с инвесторами по созданию возобновляемых видов энергии мощностью 10 гигаватт», - сказал глава государства.