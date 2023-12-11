Джейхун Байрамов провел обсуждения с представителями СМИ и ведущих мозговых центров в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с представителями СМИ и ведущих мозговых центров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщается на официальной странице главы МИД Джейхуна Байрамова в социальной сети X.

В ходе встречи обсуждались приоритеты внешней политики Азербайджана, постконфликтная региональная ситуация, вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональное сотрудничество и другие вопросы.

Напомним, что 10 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил визит в Бельгию для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов "Восточного партнерства".

В ходе визита запланированы выступление министра на мероприятии в Брюсселе и проведение двусторонних встреч.

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