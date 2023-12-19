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Напутствие Патриарха

Политика Материалы 19 декабря 2023 12:57 (UTC +04:00)
Напутствие Патриарха

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Больше года продолжались публикации моих бесед и интервью с известными политическими и государственными деятелями, родными и друзьями, сослуживцами и соратниками великого Гейдара Алиева. Иные из этих интервью были взяты в период 2003-2013 годов, когда я работала над своим многотомником, некоторые появились совсем недавно. Судя по количеству просмотров на сайте медиа-компании Day.az, эти публикации вызвали большой интерес читательской общественности и имели весьма широкую аудиторию.

Сегодня, когда завершается год Гейдара Алиева и, соответственно, наши публикации, я хочу поблагодарить руководство и коллективы медиа-компании Day.az и АМИ Trend за сотрудничество и взаимопонимание, за информационную и техническую поддержку моих многочисленных материалов. Спасибо всем, кто был причастен к этим публикациям!

В завершение этой замечательной рубрики мне хотелось бы рассказать читателям о том, с чего все это началось и как в моем архиве появились сотни интервью и бесед.

… Я начинала эту большую работу с личного напутствия Гейдара Алиева. Это уже потом, когда накопились сотни аудиокассет воспоминаний и свидетельств самых разных людей, закралось сомнение: как поднять эти огромные, поистине уникальные пласты материала, не запутаться в деталях и мелочах, логически, последовательно выстроить повествование и не сбиться с намеченной цели. Силу и веру придавало прямое благословение моего Героя.

… В начале апреля 2003 года у меня в кабинете раздался телефонный звонок. Референт президента Тариэль Агаев предупредил: сейчас с вами будет говорить Гейдар Алиев. Через несколько секунд в трубке послышался знакомый голос: «Ну здравствуй. Как ты поживаешь?» - «Спасибо, Гейдар Алиевич, хорошо». – «Мне Тариэль передал на днях твою новую книгу. Молодец! Знал, что ты много пишешь о моих поездках, читал твои статьи и в московской, и в местной прессе. Но вот то, что ты все это сохранила, системно переработала и так удачно подала в своей книге, стало для меня приятной неожиданностью. Спасибо тебе!».

Речь шла об изданном к 80-летию Гейдара Алиева сборнике аналитических статей и очерков, посвященных внешнеполитической деятельности Президента Азербайджана. Мне посчастливилось сопровождать Гейдара Алиева почти во всех его зарубежных поездках, присутствовать на важнейших переговорах главы нашего государства с лидерами зарубежных стран. Вот и решила обозначить в своей книге «Мгновения истины» главные вехи этого поистине исторического для молодой республики десятилетия. Книга вышла в прекрасном оформлении, с интересными фотографиями, многие из которых были опубликованы впервые, и потому вызвала интерес у президента.

Без ложной скромности хочу заметить, что к моей публицистике Гейдар Алиев всегда относился с доброжелательным вниманием, не раз выражал положительные оценки при личных встречах и беседах, которых у нас с ним было немало. Он очень ценил нашу с Исой Наджафовым книгу «Убийство полиграфиста», в которой нашел отражение один из самых драматических периодов его жизни.

Помню, когда я впервые встретилась с Гейдаром Алиевым (было это зимой 1990 года) в Нахчыване и убедилась, каким замечательным рассказчиком он является, то спросила, почему он не пишет мемуары.

«Я уже работаю над ними, делаю кое-какие черновые записи, - ответил Гейдар Алиев и добавил. - Жизнь я прожил большую - и по времени, и по насыщенности событиями. Многое видел, многое через меня проходило, я соприкасался с важнейшими историческими событиями, был их свидетелем и участником. Поэтому, думаю, воспоминания будут полезны как для моих современников, так и для тех людей, которые когда-нибудь в будущем напишут объективную историю всего этого периода. Я сейчас часто встречаюсь в Нахчыване с молодыми людьми. Им по 20-25 лет, они только-только включаются в активную политическую деятельность, многого не знают, а многое в угоду конъюнктуре момента им преподносят в искаженном виде. Так что воспоминания эти нужны не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для прояснения истины».

…Став президентом государства, да еще в столь тяжелый, судьбоносный для Азербайджана период, Гейдар Алиев так и невыкроил время для работы над мемуарами. Хотя, знаю не понаслышке, свои услуги и помощь ему предлагали самые известные писатели и публицисты бывшего СССР.

Я тоже мечтала работать вместе с Гейдаром Алиевичем над его воспоминаниями, неоднократно напоминала ему о необходимости приступить к осуществлению проекта. Порой, чтобы раззадорить, сообщала: вот, дескать, Борис Ельцин уже пятую

- За Ельцина пишут другие, а я привык все делать сам, - отмахивался он. – Для этого нужно выкроить время, а у меня его нет.

Однажды, решившись, написала президенту пространную записку о том, каким вижу наш будущий труд. Приложила план-проспект и даже составила объемистый вопросник для первой части. Все это было передано Гейдару Алиеву. Он успел прочитать и одобрить. Но, к сожалению, из-за его болезни к практической работе приступить мы так и не смогли.

Во время того, памятного для меня разговора, в апреле 2003 года (к сожалению, он оказался последним) я сказала Гейдару Алиеву, что начала собирать материалы для его политической биографии. Он ответил буквально следующее: «Пиши, Эльмира, пиши. У тебя это неплохо получается, а я… Ты же видишь, как у меня туго со временем».

Это было напутствие, своего рода «карт-бланш», данный мне самим Г.Алиевым. Осенью 2003 года я вплотную приступила к реализации масштабного проекта, может быть, самого главного в моей жизни.

… Несмотря на то, что Г.Алиев не оставил после себя ни одной книги воспоминаний, исследователи могут отыскать в различных источниках большое количество информации автобиографического характера. Она, прежде всего, отражена в его публичных выступлениях, интервью, беседах с деятелями культуры и искусства. И это, пожалуй, самая ценная часть существующего сегодня алиевоведения.

Президент был очень фотогеничен, наверняка, знал об этом, поэтому редко отказывался от общения с фотокорреспондентами. Впоследствии его снимки составили несколько десятков прекрасных фотоальбомов, так что внешний облик этой уникальной личности, к счастью, запечатлен на высоком профессиональном уровне (не говоря уже о портретах Гейдара Алиева кисти известных художников). А вот внутренний мир, особенности его личности и характера, скрытые до поры до времени от современников события, очевидцем и участником которых он был, по-прежнему были малоизученны.

В своих многотомных книгах (сначала был шеститомник, затем появился более «компактный» трехтомник) я поставила главную задачу - создание политической биографии и отображение человеческой судьбы Г.Алиева на фоне ХХ столетия. В книге два равноправных героя – Гейдар Алиев и его Эпоха. А также атмосфера, в которой он рос и формировался, среда, в которой жил и работал, люди, с которыми контактировал, дружил и общался. А их были сотни, тысячи – от простых рабочих и колхозников до политиков мирового уровня. Их живые голоса, размышления, комментарии, различные толкования событий должны были придавать книгам полифоничность, многовариантность, позволяя избежать категоричности и тенденциозности в оценках.

…В последние два десятилетия произошел буквально взрыв мемуарной публицистики на постсоветском пространстве, - и тому есть причины. Образцов художественной литературы, поэзии и публицистики, отразивших реалии сталинской и послесталинской эпохи, существует немало, однако документальных свидетельств того времени практически не было. Объясняя причину такого положения, академик Г.Арбатов отмечает: «…Писание обстоятельных писем, эпистолярный жанр как таковой, так же как ведение дневников – какими же бесценными были эти источники для летописцев многих предшествующих периодов! – оказались почти сведенными на нет в суровую сталинскую эпоху. Мешал прежде всего всеобщий страх. Не располагали к пространным письмам и дневникам также бурный темп эпохи, ее стиль и образ жизни и мыслей».

Поэтому задача моей книги-исследования состояла также и в том, чтобы найти и опросить свидетелей, дать возможность высказаться всем очевидцам этого важного и сложного периода нашей истории, участникам тех или иных процессов – пока эти люди живы и находятся в здравой памяти. Их устами в книге говорит Время, минувшая Эпоха. Многие мои собеседники были рядом с Гейдаром Алиевым на различных этапах его деятельности, кто-то из них остался в алиевской команде до самой его кончины, иные отошли в сторону. На некоторых он держал обиду и в 90-е годы не подпускал к себе близко. Как говорится, «иных уж нет, а те далече».

Но все они были членами команды Гейдара Алиева, служили одним идеалам, делали одно дело, и потому их воспоминания – ценнейший источник информации. Мы не вправе сегодня вычеркивать их имена из исторической памяти в угоду политической конъюнктуре.

Хочу выразить благодарность всем, кто потратил свое время на общение со мной, кто предоставил в мое распоряжение устные (записанные на диктофон) или письменные материалы. Все мои собеседники – полноценные соавторы книги. Низкий им поклон!

Убеждена: в рассказе о человеке такого масштаба нет и не может быть мелочей. Поэтому я старалась собрать по крупицам все, что может пролить свет на истоки формирования феноменальной личности Гейдара Алиева. При этом меня интересовали не только и не столько результаты огромной работы, проделанной им в разные периоды, а сам процесс: не что, а как, каким образом у него это получалось.

Еще один важный для меня «момент истины»: следуя совету моего героя, в своем повествовании я пыталась быть предельно объективной, не сглаживала «острых» углов. В жизни человека, особенно такого уровня, случаются не одни только взлеты и победы. Но и откаты, тактические паузы, те самые «два шага назад», чтобы начать новое восхождение. Настоящий руководитель, принципиальный политик имеет в жизни не только друзей, но и недругов. Все это сполна было в биографии Г.Алиева – и стремительный успех, и крупные удачи, и лютая зависть недоброжелателей. А еще откровенное предательство членов выпестованной им команды, хула и гонения и – вопреки всему! – триумфальное возвращение на вершины политического Олимпа.

Поэтому писать старалась, следуя его правилу и данному нам, журналистам, совету: «пишите правду».

… За прошедшие 20 лет передо мной прошли сотни персонажей (в архиве сегодня хранится более 150 интервью и бесед), которые рассказывали мне о своей работе с великим Гейдаром Алиевым, давали характеристики другим членам его команды, оценивали те или иные шаги и инициативы моего героя – будь то в экономической или социально-культурной сфере, рассказывали о себе и собственных заслугах.

Было очень любопытно и поучительно наблюдать за их речевой трансформацией и поведением во время этих бесед: одни меня принимали сразу и безоговорочно, старались всячески помочь мне в моей работе, пытаясь вспомнить как можно больше важных эпизодов из жизни и деятельности Гейдара Алиева. Другие были более сдержанны и даже замкнуты, третьи раскрывались постепенно – в процессе пространных разговоров, которые могли длиться и три, и четыре часа. Иные собеседники бывали столь интересны и многознающи, что мы встречались второй раз и потом еще дополняли наши беседы тем или иным новым сюжетом. Со многими мы впоследствии подружились и потом еще долго, до самого их ухода из жизни, перезванивались, даже встречались за чашкой чая.

Были и несговорчивые, которые много знали, так как проработали с Гейдаром Алиевым целое десятилетие, однако от интервью отказывались под разными предлогами. Искренне жаль, что ряд политических деятелей так и ушли в иной мир, не оставив после себя мемуаров, которые могли бы стать бесценными свидетельствами эпохи.

Наши беседы были долгими и совсем непростыми. Люди, хотя прошло не так уж много времени, делясь воспоминаниями, часто путаются в датах и последовательности событий, кто-то помнит интересные детали, но запамятовал время или место происшедшего, для кого-то знаменательным кажется то, что мне представлялось малозначительным или очень личным.

Некоторые интервью, на первый взгляд, могут показаться повторяющими друг друга. Особенно если речь идет об одном и том же событии. Однако в каждом из них содержатся какие-то новые, уточняющие детали, есть свой взгляд, своя точка зрения на то или иное событие. Поэтому я сочла целесообразным привести их все в своей книге.

Люди, к сожалению, - «уходящая натура». Они покидают нас вместе со своими бесценными воспоминаниями, которые не успели передать потомкам. Поэтому главной и, как я считаю, наиболее примечательной особенностью книги «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» является возможность услышать живые голоса современников нашего героя, как его единомышленников, так и оппонентов. Именно стремление охватить как можно более широкий круг собеседников стало причиной того, что между выходом четвертого и последующих томов романа образовался столь большой промежуток времени – почти 5 лет.

Около года я, например, провела в Москве, беседуя с людьми, близко соприкасавшимися с Г.Алиевым в период его «кремлевской пятилетки» - от членов Политбюро до помощников-референтов и технического персонала. Это – километры магнитофонной пленки, сотни мегабайтов в виртуальной памяти моего компьютера. Многое дали политические мемуары бывших коллег Г.Алиева по Политбюро и правительству, хотя во всех этих книгах присутствует сильное субъективное начало. Очень помогла работа в личном архиве Г.Алиева, тем более что в 90-е годы усилиями энтузиастов в ряде архивов Российской Федерации, а также из других источников ближнего и дальнего зарубежья было найдено и доставлено в Баку немало документов, касающихся деятельности Г.Алиева в московский период.

Так сложилась книга «Кремлевская пятилетка», пожалуй, самое объемное и скрупулезное исследование о жизни Г.Алиева в период между 1982 и 1990 годами.

«Сколько еще вы будете писать о Гейдаре Алиеве?» – спрашивают меня иногда. «Наверное, всю жизнь», - откровенно признаюсь я. Это такая уникальная личность (личность «в четырех измерениях», как выразился однажды о Гейдаре Алиеве мой друг и учитель Рой Медведев) и такая уникальная судьба, что к ее отображению в публицистике следует подходить с максимальной ответственностью.

И еще с любовью.

Иногда говорят, что книги о таком великом человеке писать еще рано. Ведь большое видится на расстоянии. Не согласна с этим утверждением, ибо последующие поколения писателей, публицистов, кинематографистов будут создавать образ Гейдара Алиева, опираясь на свидетельства современников, тех, кому посчастливилось знать его вживую.

И в заключение хочу привести цитату из послесловия к моим книгам, которое написал большой друг Азербайджана, выдающийся казахский поэт и государственный деятель Олжас Сулейменов:

«Роман-исследование – необычный жанр, это сочетание искусства и науки. Субъективного и объективного. Художественной правды и правды жизни. Гораздо проще было бы за это время написать роман, где позволяется дополнить документальную истину вымыслом. Но Эльмира решила записать подлинные рассказы современников о настоящем герое незабываемой эпохи. Эта правда живого документа ценней еще и тем, что она уходящая. За десять лет работы – сотни интервью, и большинство из них не повторятся более: многие из собеседников уже ушли.

Искренность, откровенность этих невыдуманных рассказов, поразительное мастерство собеседника, сумевшего разговорить очевидца, делает роман выдающимся произведением документальной прозы, и, действительно, главной книгой писателя-публициста.

Пройдет немного времени, и по новеллам, собранным в этих томах, будут написаны повести и рассказы, романы и сценарии художественных фильмов, которые, возможно, более образно и доходчиво расскажут новым поколениям о трагедиях конца XX века, о Главном герое того нашего времени, о Герое, спасшем страну, открывшем народу дорогу в новый век, в третье тысячелетие».

А я с вами не прощаюсь, ибо впереди новые книги и новые творческие открытия, которые позволят еще немного приоткрыть таинственную завесу под названием «жизнь и судьба Гейдара Алиева».

Эльмира Ахундова

Народный писатель Азербайджана

Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
Напутствие Патриарха
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