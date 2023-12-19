Напутствие Патриарха

БАКУ/Trend/ - Больше года продолжались публикации моих бесед и интервью с известными политическими и государственными деятелями, родными и друзьями, сослуживцами и соратниками великого Гейдара Алиева. Иные из этих интервью были взяты в период 2003-2013 годов, когда я работала над своим многотомником, некоторые появились совсем недавно. Судя по количеству просмотров на сайте медиа-компании Day.az, эти публикации вызвали большой интерес читательской общественности и имели весьма широкую аудиторию.

Сегодня, когда завершается год Гейдара Алиева и, соответственно, наши публикации, я хочу поблагодарить руководство и коллективы медиа-компании Day.az и АМИ Trend за сотрудничество и взаимопонимание, за информационную и техническую поддержку моих многочисленных материалов. Спасибо всем, кто был причастен к этим публикациям!

В завершение этой замечательной рубрики мне хотелось бы рассказать читателям о том, с чего все это началось и как в моем архиве появились сотни интервью и бесед.

… Я начинала эту большую работу с личного напутствия Гейдара Алиева. Это уже потом, когда накопились сотни аудиокассет воспоминаний и свидетельств самых разных людей, закралось сомнение: как поднять эти огромные, поистине уникальные пласты материала, не запутаться в деталях и мелочах, логически, последовательно выстроить повествование и не сбиться с намеченной цели. Силу и веру придавало прямое благословение моего Героя.

… В начале апреля 2003 года у меня в кабинете раздался телефонный звонок. Референт президента Тариэль Агаев предупредил: сейчас с вами будет говорить Гейдар Алиев. Через несколько секунд в трубке послышался знакомый голос: «Ну здравствуй. Как ты поживаешь?» - «Спасибо, Гейдар Алиевич, хорошо». – «Мне Тариэль передал на днях твою новую книгу. Молодец! Знал, что ты много пишешь о моих поездках, читал твои статьи и в московской, и в местной прессе. Но вот то, что ты все это сохранила, системно переработала и так удачно подала в своей книге, стало для меня приятной неожиданностью. Спасибо тебе!».

Речь шла об изданном к 80-летию Гейдара Алиева сборнике аналитических статей и очерков, посвященных внешнеполитической деятельности Президента Азербайджана. Мне посчастливилось сопровождать Гейдара Алиева почти во всех его зарубежных поездках, присутствовать на важнейших переговорах главы нашего государства с лидерами зарубежных стран. Вот и решила обозначить в своей книге «Мгновения истины» главные вехи этого поистине исторического для молодой республики десятилетия. Книга вышла в прекрасном оформлении, с интересными фотографиями, многие из которых были опубликованы впервые, и потому вызвала интерес у президента.

Без ложной скромности хочу заметить, что к моей публицистике Гейдар Алиев всегда относился с доброжелательным вниманием, не раз выражал положительные оценки при личных встречах и беседах, которых у нас с ним было немало. Он очень ценил нашу с Исой Наджафовым книгу «Убийство полиграфиста», в которой нашел отражение один из самых драматических периодов его жизни.

Помню, когда я впервые встретилась с Гейдаром Алиевым (было это зимой 1990 года) в Нахчыване и убедилась, каким замечательным рассказчиком он является, то спросила, почему он не пишет мемуары.

«Я уже работаю над ними, делаю кое-какие черновые записи, - ответил Гейдар Алиев и добавил. - Жизнь я прожил большую - и по времени, и по насыщенности событиями. Многое видел, многое через меня проходило, я соприкасался с важнейшими историческими событиями, был их свидетелем и участником. Поэтому, думаю, воспоминания будут полезны как для моих современников, так и для тех людей, которые когда-нибудь в будущем напишут объективную историю всего этого периода. Я сейчас часто встречаюсь в Нахчыване с молодыми людьми. Им по 20-25 лет, они только-только включаются в активную политическую деятельность, многого не знают, а многое в угоду конъюнктуре момента им преподносят в искаженном виде. Так что воспоминания эти нужны не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для прояснения истины».

…Став президентом государства, да еще в столь тяжелый, судьбоносный для Азербайджана период, Гейдар Алиев так и невыкроил время для работы над мемуарами. Хотя, знаю не понаслышке, свои услуги и помощь ему предлагали самые известные писатели и публицисты бывшего СССР.

Я тоже мечтала работать вместе с Гейдаром Алиевичем над его воспоминаниями, неоднократно напоминала ему о необходимости приступить к осуществлению проекта. Порой, чтобы раззадорить, сообщала: вот, дескать, Борис Ельцин уже пятую

- За Ельцина пишут другие, а я привык все делать сам, - отмахивался он. – Для этого нужно выкроить время, а у меня его нет.

Однажды, решившись, написала президенту пространную записку о том, каким вижу наш будущий труд. Приложила план-проспект и даже составила объемистый вопросник для первой части. Все это было передано Гейдару Алиеву. Он успел прочитать и одобрить. Но, к сожалению, из-за его болезни к практической работе приступить мы так и не смогли.

Во время того, памятного для меня разговора, в апреле 2003 года (к сожалению, он оказался последним) я сказала Гейдару Алиеву, что начала собирать материалы для его политической биографии. Он ответил буквально следующее: «Пиши, Эльмира, пиши. У тебя это неплохо получается, а я… Ты же видишь, как у меня туго со временем».

Это было напутствие, своего рода «карт-бланш», данный мне самим Г.Алиевым. Осенью 2003 года я вплотную приступила к реализации масштабного проекта, может быть, самого главного в моей жизни.

… Несмотря на то, что Г.Алиев не оставил после себя ни одной книги воспоминаний, исследователи могут отыскать в различных источниках большое количество информации автобиографического характера. Она, прежде всего, отражена в его публичных выступлениях, интервью, беседах с деятелями культуры и искусства. И это, пожалуй, самая ценная часть существующего сегодня алиевоведения.

Президент был очень фотогеничен, наверняка, знал об этом, поэтому редко отказывался от общения с фотокорреспондентами. Впоследствии его снимки составили несколько десятков прекрасных фотоальбомов, так что внешний облик этой уникальной личности, к счастью, запечатлен на высоком профессиональном уровне (не говоря уже о портретах Гейдара Алиева кисти известных художников). А вот внутренний мир, особенности его личности и характера, скрытые до поры до времени от современников события, очевидцем и участником которых он был, по-прежнему были малоизученны.

В своих многотомных книгах (сначала был шеститомник, затем появился более «компактный» трехтомник) я поставила главную задачу - создание политической биографии и отображение человеческой судьбы Г.Алиева на фоне ХХ столетия. В книге два равноправных героя – Гейдар Алиев и его Эпоха. А также атмосфера, в которой он рос и формировался, среда, в которой жил и работал, люди, с которыми контактировал, дружил и общался. А их были сотни, тысячи – от простых рабочих и колхозников до политиков мирового уровня. Их живые голоса, размышления, комментарии, различные толкования событий должны были придавать книгам полифоничность, многовариантность, позволяя избежать категоричности и тенденциозности в оценках.

…В последние два десятилетия произошел буквально взрыв мемуарной публицистики на постсоветском пространстве, - и тому есть причины. Образцов художественной литературы, поэзии и публицистики, отразивших реалии сталинской и послесталинской эпохи, существует немало, однако документальных свидетельств того времени практически не было. Объясняя причину такого положения, академик Г.Арбатов отмечает: «…Писание обстоятельных писем, эпистолярный жанр как таковой, так же как ведение дневников – какими же бесценными были эти источники для летописцев многих предшествующих периодов! – оказались почти сведенными на нет в суровую сталинскую эпоху. Мешал прежде всего всеобщий страх. Не располагали к пространным письмам и дневникам также бурный темп эпохи, ее стиль и образ жизни и мыслей».

Поэтому задача моей книги-исследования состояла также и в том, чтобы найти и опросить свидетелей, дать возможность высказаться всем очевидцам этого важного и сложного периода нашей истории, участникам тех или иных процессов – пока эти люди живы и находятся в здравой памяти. Их устами в книге говорит Время, минувшая Эпоха. Многие мои собеседники были рядом с Гейдаром Алиевым на различных этапах его деятельности, кто-то из них остался в алиевской команде до самой его кончины, иные отошли в сторону. На некоторых он держал обиду и в 90-е годы не подпускал к себе близко. Как говорится, «иных уж нет, а те далече».

Но все они были членами команды Гейдара Алиева, служили одним идеалам, делали одно дело, и потому их воспоминания – ценнейший источник информации. Мы не вправе сегодня вычеркивать их имена из исторической памяти в угоду политической конъюнктуре.

Хочу выразить благодарность всем, кто потратил свое время на общение со мной, кто предоставил в мое распоряжение устные (записанные на диктофон) или письменные материалы. Все мои собеседники – полноценные соавторы книги. Низкий им поклон!

Убеждена: в рассказе о человеке такого масштаба нет и не может быть мелочей. Поэтому я старалась собрать по крупицам все, что может пролить свет на истоки формирования феноменальной личности Гейдара Алиева. При этом меня интересовали не только и не столько результаты огромной работы, проделанной им в разные периоды, а сам процесс: не что, а как, каким образом у него это получалось.

Еще один важный для меня «момент истины»: следуя совету моего героя, в своем повествовании я пыталась быть предельно объективной, не сглаживала «острых» углов. В жизни человека, особенно такого уровня, случаются не одни только взлеты и победы. Но и откаты, тактические паузы, те самые «два шага назад», чтобы начать новое восхождение. Настоящий руководитель, принципиальный политик имеет в жизни не только друзей, но и недругов. Все это сполна было в биографии Г.Алиева – и стремительный успех, и крупные удачи, и лютая зависть недоброжелателей. А еще откровенное предательство членов выпестованной им команды, хула и гонения и – вопреки всему! – триумфальное возвращение на вершины политического Олимпа.

Поэтому писать старалась, следуя его правилу и данному нам, журналистам, совету: «пишите правду».

… За прошедшие 20 лет передо мной прошли сотни персонажей (в архиве сегодня хранится более 150 интервью и бесед), которые рассказывали мне о своей работе с великим Гейдаром Алиевым, давали характеристики другим членам его команды, оценивали те или иные шаги и инициативы моего героя – будь то в экономической или социально-культурной сфере, рассказывали о себе и собственных заслугах.

Было очень любопытно и поучительно наблюдать за их речевой трансформацией и поведением во время этих бесед: одни меня принимали сразу и безоговорочно, старались всячески помочь мне в моей работе, пытаясь вспомнить как можно больше важных эпизодов из жизни и деятельности Гейдара Алиева. Другие были более сдержанны и даже замкнуты, третьи раскрывались постепенно – в процессе пространных разговоров, которые могли длиться и три, и четыре часа. Иные собеседники бывали столь интересны и многознающи, что мы встречались второй раз и потом еще дополняли наши беседы тем или иным новым сюжетом. Со многими мы впоследствии подружились и потом еще долго, до самого их ухода из жизни, перезванивались, даже встречались за чашкой чая.

Были и несговорчивые, которые много знали, так как проработали с Гейдаром Алиевым целое десятилетие, однако от интервью отказывались под разными предлогами. Искренне жаль, что ряд политических деятелей так и ушли в иной мир, не оставив после себя мемуаров, которые могли бы стать бесценными свидетельствами эпохи.

Наши беседы были долгими и совсем непростыми. Люди, хотя прошло не так уж много времени, делясь воспоминаниями, часто путаются в датах и последовательности событий, кто-то помнит интересные детали, но запамятовал время или место происшедшего, для кого-то знаменательным кажется то, что мне представлялось малозначительным или очень личным.

Некоторые интервью, на первый взгляд, могут показаться повторяющими друг друга. Особенно если речь идет об одном и том же событии. Однако в каждом из них содержатся какие-то новые, уточняющие детали, есть свой взгляд, своя точка зрения на то или иное событие. Поэтому я сочла целесообразным привести их все в своей книге.

Люди, к сожалению, - «уходящая натура». Они покидают нас вместе со своими бесценными воспоминаниями, которые не успели передать потомкам. Поэтому главной и, как я считаю, наиболее примечательной особенностью книги «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» является возможность услышать живые голоса современников нашего героя, как его единомышленников, так и оппонентов. Именно стремление охватить как можно более широкий круг собеседников стало причиной того, что между выходом четвертого и последующих томов романа образовался столь большой промежуток времени – почти 5 лет.

Около года я, например, провела в Москве, беседуя с людьми, близко соприкасавшимися с Г.Алиевым в период его «кремлевской пятилетки» - от членов Политбюро до помощников-референтов и технического персонала. Это – километры магнитофонной пленки, сотни мегабайтов в виртуальной памяти моего компьютера. Многое дали политические мемуары бывших коллег Г.Алиева по Политбюро и правительству, хотя во всех этих книгах присутствует сильное субъективное начало. Очень помогла работа в личном архиве Г.Алиева, тем более что в 90-е годы усилиями энтузиастов в ряде архивов Российской Федерации, а также из других источников ближнего и дальнего зарубежья было найдено и доставлено в Баку немало документов, касающихся деятельности Г.Алиева в московский период.

Так сложилась книга «Кремлевская пятилетка», пожалуй, самое объемное и скрупулезное исследование о жизни Г.Алиева в период между 1982 и 1990 годами.

«Сколько еще вы будете писать о Гейдаре Алиеве?» – спрашивают меня иногда. «Наверное, всю жизнь», - откровенно признаюсь я. Это такая уникальная личность (личность «в четырех измерениях», как выразился однажды о Гейдаре Алиеве мой друг и учитель Рой Медведев) и такая уникальная судьба, что к ее отображению в публицистике следует подходить с максимальной ответственностью.

И еще с любовью.

Иногда говорят, что книги о таком великом человеке писать еще рано. Ведь большое видится на расстоянии. Не согласна с этим утверждением, ибо последующие поколения писателей, публицистов, кинематографистов будут создавать образ Гейдара Алиева, опираясь на свидетельства современников, тех, кому посчастливилось знать его вживую.

И в заключение хочу привести цитату из послесловия к моим книгам, которое написал большой друг Азербайджана, выдающийся казахский поэт и государственный деятель Олжас Сулейменов:

«Роман-исследование – необычный жанр, это сочетание искусства и науки. Субъективного и объективного. Художественной правды и правды жизни. Гораздо проще было бы за это время написать роман, где позволяется дополнить документальную истину вымыслом. Но Эльмира решила записать подлинные рассказы современников о настоящем герое незабываемой эпохи. Эта правда живого документа ценней еще и тем, что она уходящая. За десять лет работы – сотни интервью, и большинство из них не повторятся более: многие из собеседников уже ушли.

Искренность, откровенность этих невыдуманных рассказов, поразительное мастерство собеседника, сумевшего разговорить очевидца, делает роман выдающимся произведением документальной прозы, и, действительно, главной книгой писателя-публициста.

Пройдет немного времени, и по новеллам, собранным в этих томах, будут написаны повести и рассказы, романы и сценарии художественных фильмов, которые, возможно, более образно и доходчиво расскажут новым поколениям о трагедиях конца XX века, о Главном герое того нашего времени, о Герое, спасшем страну, открывшем народу дорогу в новый век, в третье тысячелетие».

А я с вами не прощаюсь, ибо впереди новые книги и новые творческие открытия, которые позволят еще немного приоткрыть таинственную завесу под названием «жизнь и судьба Гейдара Алиева».

Эльмира Ахундова

Народный писатель Азербайджана