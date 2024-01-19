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Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)

Политика Материалы 19 января 2024 14:49 (UTC +04:00)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в столице Уганды городе Кампала.

"На 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения был представлен подробный отчет. Азербайджан привержен внесению вклада в дальнейшее укрепление и развитие ДН в рамках Тройки Движения неприсоединения", - говорится в сообщении ведомства.

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Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ФОТО)
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