Миссия наблюдателей от ШОС прибудет в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - По приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибудет в Баку для наблюдения за президентскими выборами.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт ШОС.
Миссию наблюдателей возглавит генеральный секретарь ШОС.
В настоящее время формируется состав миссии.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!