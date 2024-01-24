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Миссия наблюдателей от ШОС прибудет в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами

Политика Материалы 24 января 2024 17:51 (UTC +04:00)
Миссия наблюдателей от ШОС прибудет в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибудет в Баку для наблюдения за президентскими выборами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт ШОС.

Миссию наблюдателей возглавит генеральный секретарь ШОС.

В настоящее время формируется состав миссии.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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