В Генпрокуратуре Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием Центрального аппарата, руководящего состава Военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, прокуратуры города Баку, районных (городских) и территориальных военных прокуроров состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния проделанной органами прокуратуры работы, в области борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

Как сообщает в пятницу Trend, перед мероприятием члены коллегии Генеральной прокуратуры возложили венки и цветы к бюсту основателя судебно-правовой реформы в Азербайджане, великого лидера Гейдара Алиева и почтили его память.

На заседании расширенной коллегии выступил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он проинформировал присутствующих о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

10:08

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии.

Как сообщает в пятницу Trend, при участии руководства Генпрокуратуры Азербайджана органами прокуратуры проводится "Расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния проделанной работы в 2023 году и предстоящих задач".

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