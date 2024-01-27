Убит азербайджанский военнослужащий (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Убит азербайджанский военнослужащий.

Об этом Trend сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о смерти военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглу.

По данному факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджанской Республики, сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики прибыли на место происшествия. Был проведен осмотр тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что офицер азербайджанской армии Абдуллаев А.Г. был умышленно убит другим офицером - Абдуллаевым Низами Эйнуллой оглу на почве возникшего спора между ними. Он привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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