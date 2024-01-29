В Азербайджане на этой неделе избирательные бюллетени будут переданы участковым избирательным комиссиям

БАКУ /Trend/ - На этой неделе, в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами, избирательные бюллетени будут розданы участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Secki-2024.az, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана должна до 2 февраля доставить избирательные бюллетени в окружные избирательные комиссии.

Окружные избирательные комиссии должны представить избирательные бюллетени в окружные участковые избирательные комиссии до 4 февраля.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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