В Армении оскорбили память детей блокадного Ленинграда (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда, сообщает Trend.

В первом видео можно заметить, как армянский вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".

Данный инцидент показывает, что идеи пособника фашистов Гарегина Нжде все еще живы и процветают в Армении и армянском обществе.