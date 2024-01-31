Названы пункты в России, где граждане Азербайджана смогут проголосовать на выборах

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в посольстве Азербайджана в Российской Федерации, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге откроются избирательные участки.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 19:00 по местному времени.

Адреса избирательных участков:

г. Москва, Вознесенский проспект, 15;

Г. Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 27;

Город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 5;

Для информации отметим, что в голосовании могут участвовать граждане Азербайджана, достигшие 18 лет, постоянно или длительное время проживающие на территории Российской Федерации. Для этого необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики представителям избирательного участка. Граждан Азербайджана, планирующих посетить Российскую Федерацию в период президентских выборов и желающих принять участие в голосовании, также просят принести открепительные удостоверения.

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