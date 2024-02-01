В селе Агалы Зангиланского района 61 человек впервые проголосует на президентских выборах

БАКУ/Trend/ - Стало известно число избирателей, которые впервые проголосуют на президентских выборах в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в четверг Trend, по предоставленной Secki-2024.az из Зангилан-Губадлинского избирательного округа № 125 информации, на созданном в селе избирательном участке № 33 - 61 человек впервые воспользуется правом голоса на президентских выборах.

Было отмечено, что уже завершен процесс подготовки к выборам, новосозданный в селе избирательный участок № 33 полностью обеспечен необходимыми техническими и методическими средствами.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!