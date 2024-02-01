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В селе Агалы Зангиланского района 61 человек впервые проголосует на президентских выборах

Политика Материалы 1 февраля 2024 13:39 (UTC +04:00)
В селе Агалы Зангиланского района 61 человек впервые проголосует на президентских выборах

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Стало известно число избирателей, которые впервые проголосуют на президентских выборах в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в четверг Trend, по предоставленной Secki-2024.az из Зангилан-Губадлинского избирательного округа № 125 информации, на созданном в селе избирательном участке № 33 - 61 человек впервые воспользуется правом голоса на президентских выборах.

Было отмечено, что уже завершен процесс подготовки к выборам, новосозданный в селе избирательный участок № 33 полностью обеспечен необходимыми техническими и методическими средствами.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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