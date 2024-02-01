Нидерландские парламентарии игнорируют вклад Азербайджана в установление мира - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Предвзятые заявления, сделанные нидерландскими депутатами в отношении Азербайджана, являются составной частью кампании против Азербайджана, начатой в Европе. А абсурдное утверждение о том, что Азербайджан якобы готовится к войне, не имеет под собой никаких оснований.

Об этом сказал Trend в четверг ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан сразу после окончания Второй Карабахской войны предложил Армении мир, приступил к восстановлению своих освобожденных от оккупации территорий. "При этом некоторые западные круги стремятся расширить свою предвзятую политику в отношении Азербайджана. В рамках этой грязной кампании не были подтверждены на зимней сессии ПАСЕ полномочия азербайджанской делегации. Это политическое шоу, создавшее впечатление, что оно управляется извне, показало, что в ПАСЕ не соблюдаются плюрализм мнений и свобода слова, а исполняются заранее согласованные решения", - сказал Гараев.

По его словам, примером предвзятости против страны также являются абсурдные заявления представителей парламента Нидерландов о том, что Азербайджан якобы имеет территориальные претензии к Армении и готовится к новой войне. "Нидерландские парламентарии игнорируют деятельность, проводимую Азербайджаном на освобожденных территориях, его вклад в установление мира, шаги, предпринятые для развития региона в целом. По-видимому, им было дано указание продолжать предвзятое отношение, продемонстрированное ПАСЕ. Азербайджан вложил миллиарды манатов в восстановление освобожденных территорий и стремительно отстраивает их. Эти территории разграблялись оккупантом-Арменией в течение многих лет. Миллиарды средств, вложенных в приграничные с Арменией регионы, являются основным фактором, указывающим на то, что мы сосредоточены именно на мире. Азербайджан - основная страна на Южном Кавказе, которая способствует продвижению мира", - сказал Гараев.

Говоря о предвзятых и совершенно неприемлемых заявлениях против Азербайджана на заседании комитета по внешним связям Второй палаты парламента Нидерландов, он отметил, что ряд западных кругов завидует растущему авторитету, политической силе, военной мощи Азербайджана и ведет клеветническую кампанию против страны, не гнушаясь самых грязных способов.

"Вместо того, чтобы поддерживать инициативы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, парламенты европейских стран предпринимают серьезные попытки помешать процессу. Но все эти попытки, заявления, резолюции никак не смогут повлиять на решимость азербайджанского государства, которое вело борьбу с сепаратизмом и победило", - сказал Гараев.

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