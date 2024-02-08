Мы увидели высокую активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане - наблюдатель от ОТГ

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане отмечалась очень высокая активность.

Об этом в четверг сказал Trend сотрудник секретариата Организации тюркских государств (ОТГ) Дастан Урманбетов, который прибыл в качестве международного наблюдателя на президентские выборы в Азербайджане.

"Мы заметили высокую активность на избирательных участках в течение всего дня голосования. В частности, мы посетили более 20 участков и увидели много людей, которые готовы были принять участие в голосовании. В некоторых местах даже возникли очереди на улицах, что свидетельствовало о большом желании народа участвовать в политической жизни страны", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.