Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перейдет к Азербайджану с конца февраля (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перейдет к Азербайджану с конца февраля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди (Mohammad Reza Majidi) в ходе пресс-конференции в Баку.

"В конце февраля состоится заседание Азиатской парламентской ассамблеи и тогда председательство перейдет от Турции к Азербайджану", - подчеркнул он.

Отметим, что Азиатская парламентская ассамблея предоставляет парламентариям площадку для обмена мнениями, идеями и опытом для разработки общих стратегий по продвижению мира в Азии и во всем мире, способствует сотрудничеству и координации между парламентариями в Азии для продвижения мира и уважения прав человека и гуманитарных принципов.

Ее целями являются содействие свободе, социальной справедливости, миру, безопасности и дружбе; обеспечение доступа к современным знаниям в различных областях и распространение этих знаний среди членов Ассамблеи в целях содействия прогрессу и равенству ее участников; содействие интеграции между азиатскими странами с целью использования потенциала региона и т.д.