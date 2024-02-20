Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию в центре внимания турецких СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию и обсуждение с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом перспектив сотрудничества между двумя странами еще раз показывают, что два братских государства подходят с единой позиции к процессам, происходящим в мире.

Как сообщает Trend, это мнение выражается в публикациях турецкой прессы, освещающей визит Президента Ильхама Алиева в Турцию.

В новостях, опубликованных в турецких газетах Sözçü, Hürriyet, Yeniçag, Sabah, Aydinlık, Posta, Türkiye и других СМИ, отмечается, что визит главы Азербайджанского государства внесет большой вклад в развитие взаимовыгодных связей сотрудничества между двумя братскими странами в экономической, торговой, транспортно-транзитной и энергетической областях.

Автор статьи в газете Hurriyet Сельчук Бёке пишет, что в настоящее время объем торговли между Турцией и Азербайджаном составляет 7,5 миллиарда долларов и что стороны поставили цель увеличить эту цифру до 15 миллиардов долларов. По мнению журналиста, рост товарооборота положительно влияет на социально-экономическую ситуацию и развитие экономики обеих стран.

В статье, опубликованной в газете Yeniçağ, отмечается, что рассматривается вопрос строительства трубопровода и железной дороги для транспортировки природного газа из Турции в Нахчыван. В ней говорится, что сотрудничество в сфере транспорта и транзита позволяет обеим странам стать транспортным коридором между Азией и Европой. Кроме того, развитие транзитного и транспортного сообщения приносит государствам не только экономическую выгоду, но и политические дивиденды.

Газета особо подчеркивает тесное сотрудничество двух стран и в сфере энергетики. Автор статьи указывает, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в этой сфере развивается по восходящей. В настоящее время Азербайджан экспортирует в Турцию 9 миллиардов кубометров природного газа, и этот объем в будущем планируется увеличить.

В опубликованной в газете Sabah статье отмечается, что решение о проведении очередной встречи глав государств Организации тюркских государств в освобожденном от оккупации городе Шушa в июне текущего года свидетельствует о политической поддержке тюркских государств Азербайджана.

Газета Posta пишет, что Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в его усилиях по обеспечению прочного мира в регионе как в дипломатической, так и в военной сфере.

Автор статьи, опубликованной в газете Türkiyə, подчеркивает, что железнодорожная линия Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа сыграет важную роль в осуществлении международных грузоперевозок, а также в увеличении объемов торговли между двумя странами.

В целом официальный визит Президента Азербайджана в Турцию стал главной новостью для средств массовой информации братской страны. В выпусках новостей говорилось также об успехах, достигнутых Азербайджаном в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева.