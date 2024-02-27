Проведены учебные занятия с морскими спецназовцами ВМС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год были проведены учения по выполнению разведывательных задач с морским спецназом Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, на учебных занятиях, адаптированных к реальным боевым условиям, спецназ с использованием современных технологий и новой боевой тактики выполнил задачи проведения антитеррористических операций, в том числе по нейтрализации террористической группировки условного противника, скрывающейся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах.

Спецназовцы с применением ударных БПЛА выводили из строя наблюдательные пункты и долговременные огневые точки условного противника, внезапным проникновением на позиции в виде мобильных групп с использованием аэрозольной завесы и защитных свойств местности выполняли учебно-боевые задачи по засадам, налетам.

Высокий профессионализм был продемонстрирован и при выполнении заданий по освобождению захваченного условной террористической группой судна и эвакуации экипажа судна в безопасных условиях.

Задачи, поставленные в ходе учебных занятий, были успешно выполнены морскими спецназовцами.

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