Французское издание La Gazette du Caucase раскритиковало антиазербайджанский материал газеты L'Express

БАКУ /Trend/ - Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью в ответ на антиазербайджанский материал, опубликованный французской гезетой L'Express, сообщает в среду Trend.

"На этой неделе L'Express посвящает несколько статей Азербайджану и Армении. Особенно выделяется статья от 25 февраля. 25 февраля журнал l'Express опубликовал материал о том, как Азербайджан пытается якобы "дестабилизировать" Францию. Этот информационный вброс является частью серии фейковых новостей о том как Азербайджан якобы заявляет о неспособности Франции организовать Олимпийские игры, а также о попытках Баку якобы подкупить французских политиков. Все это - работа армянского лобби, которое не может смирится с тем, что Азербайджан вернул себе Карабах", - говорится в статье.

Автор отмечает, что l'Express пытается отрицать образ неоколониальной и исламофобской Франции, однако, существует бесчисленное количество доказательств этому.

"Не было ли бесстыдного разграбления ресурсов Африки в эпоху Франкофонии, вплоть до недавнего времени, когда Франция была изгнана из региона? Французская Полинезия, которая была включена ООН в список стран, подлежащих деколонизации в 1946 году, не была восстановлена 17 мая 2013 года? Более того, Франция, которая была одной из немногих стран в мире, поддержавших армянских сепаратистов в Карабахе, сегодня возмущается тем, что Азербайджан поддерживает борцов за независимость в Новой Каледонии.

Что касается французской исламофобии, мусульманские школы были закрыты под самыми надуманными предлогами. Дискриминация людей с североафриканскими именами при приеме на работу или предоставлении жилья, закрытие банковских счетов мусульманских ассоциаций, запрет на "внешние религиозные символы", которые касаются только мусульман", - пишет автор.

Жан-Мишель Брюн подчеркнул, что в последнем выпуске L'Express опубликована статья о том, что армяне были якобы "изгнаны" из Карабаха, однако в ней не говорится о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов в 1992 году, или о 250 000 азербайджанцев, которые веками жили в Армении и были депортированы в 1987 году, во время крупнейшей этнической чистки, когда-либо совершенной на Кавказе.

"На самом же деле, армяне были вынуждены покинуть город Ханкенди под давлением сепаратистов, несмотря на то, что власти Азербайджана предложили им остаться. Ничего удивительного, учитывая, что специальный корреспондент писала свою статью из Еревана, ни разу не побывав в Карабахе. В качестве доказательства "решимости" Баку "дискредитировать" нашу прекрасную Францию журналист ссылается на высылку двух французских "дипломатов" из посольства Франции в Азербайджане. Она просто "забывает" упомянуть, что эти два агента разведки использовали угрозы, чтобы заставить французского бизнесмена, который много лет жил в Баку, работать на них", - пояснил автор.

Комментируя доводы о том, что Азербайджан пытается якобы дискридитировать и бойкотировать проведение Олимпийских игр в Париже, Жан-Мишель Брюн отмечает, что Баку не имеет к этом никакого отношения, в то время как, префект и президент региона Иль-де-Франс, полиция и Счетная палата ежедневно указывают на дилетантский подход к организации Игр и задержки во всех областях, особенно в сфере безопасности и транспорта. Французские карикатуристы также проводят день открытых дверей, изображая парижских крыс, которые также с нетерпением ожидают прибытия спортивных туристов.