В прошлом году в Азербайджан из Сирии были репатриированы 60 граждан

БАКУ /Trend/ - За последние годы ряд лиц обращались к омбудсмену Азербайджана с просьбой помочь вернуть в страну своих близких родственников (в основном, женщин и детей), ставших заложниками вооруженных формирований, воюющих на территории Иракской Республики и Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2023 год, представленном 29 февраля к обсуждению на заседании парламентского комитета по правам человека.

В отчете отмечается, что омбудсмен принимала заявителей, продолжала сотрудничать с министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, а также другими полномочными государственными структурами с целью изучения и решения проблемы и возвращения граждан Азербайджана на родину.

В рамках этой деятельности в 2023 году из Сирии в страну были репатриированы 60 граждан Азербайджанской Республики, включая 13 женщин и 47 детей.

Всего в результате мер, принятых правительством Азербайджана, из Ирака и Сирии было репатриировано 469 детей и женщин. В целях усиления данной деятельности реализован ряд мер по совершенствованию национального законодательства.

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