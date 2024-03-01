Мир в регионе лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже или Брюсселе - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мир в регионе лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже или Брюсселе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии на дипломатическом форуме в Анталье.

"Мирный договор не должен заключаться только ради договора. Должно быть реальное и неподдельное намерение достичь мира. В этой связи Азербайджан также подчеркивает двусторонний аспект мирного договора. Мир в регионе лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже или Брюсселе или где-либо еще. Две страны должны объединиться и продвигать мирную повестку дня", - сказал он.

Гаджиев отметил, что для Азербайджана больше нет карабахского вопроса, и повестка дня страны касается мира и сотрудничества.

"Основополагающие принципы мирной повестки дня и текст мирного договора также были представлены армянской стороне. Это еще раз демонстрирует твердую решимость Азербайджана продвигать мирную повестку дня. Дипломатические переговоры между сторонами продолжаются, и во время Мюнхенской конференции по безопасности встреча лидеров была очень плодотворной и прошла в позитивном ключе. Мы стремимся продвигаться вперед, основываясь на таких параметрах", - добавил он.

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